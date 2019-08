RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – Buongiorno Cronaca Flegrea, facciamo appello a voi per avere visibilità (visto che siamo ignorati). Siamo un gruppo di cittadini zona La Pietra (o terra di nessuno), da maggio non si dorme!! E’ una continua discoteca a cielo aperto dal lunedì alla domenica senza sosta, nella nostra zona ci sono 3-4 locali che si sfidano a colpi di musica a tutto volume, per non parlare della viabilità oramai impraticabile. Chiamiamo le forze dell’ordine senza avere risposta concreta. Facciamo un disperato appello al Sindaco o chi per esso che può aiutarci in questa situazione assurda, grazie infinite. (Franco D.C. ed una serie di cittadini).