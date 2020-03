POZZUOLI – Due venditori ambulanti, padre e figlio, sono stati denunciati e sanzionati questa sera dagli agenti della polizia municipale di Pozzuoli nel corso dei controlli effettuati sul territorio comunale. I due, risultati residenti a Napoli, sono stati fermati nel Rione Toiano a bordo del loro Ape Piaggio. Oltre ad aver ricevuto un verbale di 5.000 euro per vendita abusiva di frutta ed ortaggi, sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 650 del codice penale (inosservanza di provvedimenti dell’Autorità) perché circolavano, dopo essersi spostati da un Comune all’altro, senza una valida motivazione. La merce sequestrata è stata donata in beneficenza alla mensa del Santuario di San Gennaro.