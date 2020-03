POZZUOLI – «Sono momenti concitati e le disposizioni e le regole per questo periodo particolare cambiano e si adattano, secondo l’evolversi della situazione. Per tutelare maggiormente noi tutti, è stata emanata dalla Regione Campania una nuova ordinanza che vieta dopo le 18 anche la consegna a domicilio per attività di ristorazione, bar, pizzerie. Mi rendo conto della confusione che può generarsi, ma vi ripeto, è tutto in divenire per cercare la migliore forme a tutela della nostra salute». A comunicarlo ai cittadini è il sindaco di Pozzuoli, Enzo Figliolia, che fa sapere anche che è stato attivato un numero della Protezione Civile comunale per l’assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti e disabili che hanno bisogno della spesa o dell’acquisto di farmaci. Il numero, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 22, è il seguente: 08118894406. Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha invece lanciato ieri un appello ai cittadini campani: «Non agitatevi a correre nei supermercati: il settore agricolo non si può fermare, i prodotti saranno sempre consegnati e non ci saranno crisi di approvvigionamento».