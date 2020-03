POZZUOLI – C’è un nuovo contagio a Pozzuoli. Sale a 13, dunque, il numero delle persone contagiate dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. In seguito all’esito positivo del tampone l’Asl Napoli 2 Nord ha attivato tutte le procedure per la ricostruzione del link epidemiologico, utile a risalire alla rete di contatti della persona. In totale nella città di Pozzuoli i casi sono 13, che comprendono anche un decesso e una guarigione.

NUOVE MISURE – Dopo l’ennesimo contagio (il quarto nelle ultime 48 ore) sono state annunciate nuove misure restrittive che nelle prossime ore saranno rese ufficiali attraverso una nuova ordinanza sindacale.