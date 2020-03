POZZUOLI – Sono partiti stamattina i controlli per i cittadini che si imbarcano da Pozzuoli sulle navi dirette verso le isole di Ischia e Procida. In linea con quanto previsto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Campania. Sul molo, prima dell’imbarco, ai passeggeri viene misurata la temperatura e vengono chieste le informazioni su provenienza e condizioni di salute e l’esibizione di un documento. I passeggeri possono poi imbarcarsi solo dopo un visto degli operatori sanitari che attesta l’effettuazione del controllo. In caso di eventuali sospetti – febbre oltre 37.5 e condizioni di possibile contatto con pazienti risultati positivi – i sanitari invitano il cittadino a controlli più approfonditi con un medico dell’Azienda Sanitaria. La gestione delle attività è coordinata dall’Asl Napoli 2 Nord, dalla Protezione Civile, dalla Capitaneria di Porto, col supporto della Polizia Municipale del Comune di Pozzuoli.