POZZUOLI – Nessun nuovo caso di Covid-19 a Pozzuoli e nel resto dei Campi Flegrei. E’ positivo il bilancio relativo a una popolazione di oltre 150mila abitanti dei quattro comuni flegrei. Le misure di prevenzione messe in atto dei sindaci stanno dando i risultati auspicati e al momento, eccetto per il 30enne in isolamento da una settimana, fortunatamente non si registrano nuovi casi. La situazione è costantemente monitorata dalle autorità che hanno messo in campo una serie di azioni restrittive come la chiusura di discoteche, teatri, sale da ballo e biblioteche fino al 3 aprile. Controlli capillari e pesanti sanzioni sono stati annunciati per le attività che non rispetteranno le direttive contenuto nell’ultimo decreto del ministero.