POZZUOLI – Rispettare il divieto di pesca vigente ed evitare il contatto con le acque del lago, dove non bisogna far abbeverare i cani e gli altri animali d’affezione. Lo ha disposto, con apposito avviso pubblico, il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia per tutti i frequentatori del lago d’Averno. Il provvedimento si è reso necessario in seguito ad un sopralluogo congiunto compiuto presso lo specchio d’acqua flegreo da ASL, Comune ed Arpac e soprattutto dopo le analisi fatte dall’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania che hanno evidenziato una proliferazione di cianobatteri ad alta tossicità appartenenti al genere “Microcistis app”. La presenza di eccessive proliferazioni cianobatteriche, oltre ai disagi conseguenti alla produzione di sostanze maleodoranti, ha importanti conseguente negative per l’utilizzo delle risorse acquatiche