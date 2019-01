POZZUOLI– Continua la risalita in classifica del Rione Terra che tra le mura amiche del Domenico Conte batte anche la Maued Sport per 4-1 ed in attesa dei risultati di domani si porta fuori dalla zona rossa della classifica del girone B di Promozione. Mattatore di giornata per il Rione Terra, Gianni Sica, tripletta per l’ariete napoletano, che a suon di gol ha trascinato i suoi alla vittoria. Tanta “garra”, ben dieci gol segnati e terza vittoria nelle ultime tre uscite: la squadra di mister Chietti si è ufficialmente rimessa in carreggiata. Unica nota stonata: le pessime condizioni del terreno di gioco del Domenico Conte.

LA CRONACA- Partita spettacolare. Al 14′ apre le marcature Majella e proprio sul finire della prima frazione Sica avvia il suo show siglando il 2-0 con un bolide dalla distanza. I due, così come il resto dei compagni, confermano la loro crescita e la partita si mette bene per i flegrei. Nella ripresa la Maued prova a riaprire i giochi. Al 7′ il gol altrettanto spettacolare di Nebboso da fuori area mette in ambasce la squadra di mister Chietti ma un minuto c’è la pronta reazione. Su sviluppi di corner a segnare il 3-1 dopo il tentativo di Terracciano sul quale è pero bravo D’Auria, tra i migliori degli ospiti nonostante i quattro gol incassati, è, manco a dirlo, Sica che in tap-in mette dentro il 3-1. Nella parte finale del match tante le occasioni da una parte e dall’altra ma è Sica a trovare ancora la via della rete: la tripletta è su assist di un generoso Nasti e c’è il 4-1 definitivo.

TABELLINO

RIONE TERRA – MAUED SPORT 4-1

Rione Terra: Rippa, Mazzone, Del Giudice, Velotti(20’st Caccavale), Iervolino, Terracciano, Loiacono(30’st De Luca), Sinagra(32’st De Simone) , Manna(25’st Rea), Sica, Majella(36’st Nasti) . A disp. Sepe, Lanuto, Fuscone, Nugnes All. Chietti

Maued Sport: D’Auria, Esposito, Coppola(19’st Rotondo) , Gelotto, Lastra, Caccavale (18 st’ Rullo) , Toscanese, Cardinale(1’st Marino), Campese, Nebboso(29’st Pappacena), Lucarelli. A disp. Saltalamacchia, Pezzella, Cuomo, Guarnieri, Carandente. All. Illiano.

Arbitro: Russo di Benevento (Avallone e De Rosa)

Reti: 14’pt Majella, 45’pt Sica, 7’st Nebboso, 8’st Sica, 42’st Sica.

Note: Ammoniti: Majella, Loiacono Campese, Marino, Terracciano.

Spettatori: 200 circa