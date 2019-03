QUARTO– Con un gol per tempo, il Rione Terra supera anche l’Oratorio Don Guanella Scampia e centra così il quarto successo consecutivo. Vittoria di fondamentale importanza per il collettivo puteolano allenato da mister Chietti contro una diretta concorrente per la salvezza diretta: quando mancano 3 giornate dal termine, Procida, San Giuseppe e Puteolana 1909 le rimanenti avversarie, i flegrei sono ad un confortevole +5 dalla zona playout occupata al momento proprio dalla formazione di Scampia. Missione quasi compiuta per il Rione Terra bravo a scacciare via, con compattezza, lavoro ed umiltà, un girone di andata contrassegnato da più ombre che luci.

LA CRONACA– Al Giarrusso di Quarto, Rione Terra costretto ad emigrare per l’indisponibilità del Domenico Conte di Pozzuoli, la squadra di patron Sergio Di Bonito ha confermato il suo straordinario momento di forma. I puteolani con merito hanno fatto loro un match dal sapore di scontro diretto. Nonostante le assenze di Iervolino e D’Oriano in difesa, capitan Terracciano e compagni, se la sono cavata alla grande. Partita delicata ma gli uomini di mister Chietti hanno regolato l’ostico ODGS con una prestazione solida e senza sbavature. Nel primo tempo è Manna (25’pt ), ancora una volta in gol, a mettere la partita sui binari giusti grazie alla rete dell’1-0. Nella ripresa, c’è stata la prevedibile reazione ospite ma con pochi sussulti ed il Rione Terra, senza correre particolari rischi, al tramonto del match è riuscito poi a chiuderla. A pensarci bomber Majella (35’st), sua la marcatura del definitivo 2-0.

LA SODDISFAZIONE DI MISTER CHIETTI– A fine partita, mister Francesco Chietti, bravo quest’ultimo nel fare uscire dai suoi il meglio nel momento clou della stagione, è raggiante: “Siamo stati bravi nel mostrare carattere e maturità riuscendo a fare nostra una gara molto delicata. Non c’è ancora la matematica, ma siamo vicinissimi ad un traguardo ampiamente meritato e che forse ci sta pure stretto per come siamo cresciuti negli ultimi tempi. I complimenti veri vanno fatti al gruppo che anche oggi ha dimostrato applicazione e di essere molto unito e compatto. Quel bellissimo abbraccio dopo il 2-0 è stata la massima espressione di tutto ciò che è il Rione Terra, squadra e società”.

TABELLINO

Rione Terra – Oratorio Don Guanella Scampia 2-0

Rione Terra: Rippa, Mazzone, Del Giudice, Loiacono, De Luca, Terracciano, Sinagra(5’st Cacciapuoti), Rea, Sica(40’st Caccavale), Manna, Majella(45’st De Simone). A disp. Marchese, D’Oriano, Scotti, Portanova, Criscuolo, Nugnes. All. Chietti

ODGS: Monteleone, Belsito, Arieniello, Feniello, Giova, Buonanova, Peluso, Serrao, Orteca, Pellecchia, Cirillo. A disp. Campanile, Giuditta, Esposito, Sabatino, Landieri, Spina, Viola, Napolano, Aveta. All. Di Sarra

Reti: 25’pt Manna, 35’st Majella

Arbitro: Ciccone di Nola

Assistenti: Avallone – Lemos

Note: Ammoniti: Peluso, Caccavale, Sica.