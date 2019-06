QUARTO- Il campionato amatoriale UISP è giunto alle battute finali, dopo 23 giornate che hanno visto impegnate le squadre del territorio flegreo. Una competizione che ha un grande seguito di pubblico, arrivata alle semifinali di campionato e della “Coppa Amicizia”. Da sottolineare che le due squadre che hanno brillato di più sono quelle nelle quali militano i fratelli Massimiliano e Gennaro Micillo, proprietari della struttura “Mian Sport Village” di Quarto. Massimiliano è un calciatore del Quarto Flegreo mentre Gennaro è in forza alla squadra del Mian Sport Village.



LA SEMIFINALE – La prima semifinale sarà quella di Coppa Amicizia, giunta alla 42esima edizione, ed andrà di scena il prossimo martedì 18 giugno alle ore 21.30 presso il Mian Sport Village, che vedrà di scena il match tra i due fratelli Micillo e quindi si scontreranno il Quarto Flegreo vs Mian Sport Village. I fratelli Micillo quest’anno hanno lasciato il segno nella storia della UISP, proprio perchè non era mai capitato che due fratelli giungessero alle fasi delle semifinali di campionato e coppa, militando in squadre diverse e dando vita ad una doppia sfida tra i due fratelli. Massimiliano, in forza al Quarto Flegreo, è stato il capocannoniere UISP con ben 36 gol realizzati.

GLI OBIETTIVI – «Ogni anno con il campionato amatoriale UISP ci poniamo degli obiettivi ben precisi da realizzare, che anche quest’anno abbiamo raggiunto. -spiega il diesse del Quarto Flegreo, nonchè calciatore, Diego Cangiano – Due anni fa abbiamo vinto come Quarto Flegreo, la Coppa “Amicizia”. Ringraziamo i nostri amici Massimiliano e Gennaro Micillo amici, presidenti e calciatori delle due squadre giunte alle semifinali, il Quarto Flegreo, per l’appunto, e il Mian Sport Village. Due grandi imprenditori quartesi, giovani e disponibili. I fratelli Micillo con la loro splendida struttura del Mian Sport Village organizzano molte iniziative rivolte al sociale, aiutando anche le famiglie che non possono permettersi il campo estivo, garantendo ai bambini di quest’ultime, di partecipare a titolo gratuito a queste attività di aggregazione ed amicizia. Una cosa bellissima. Inoltre tengo a ringraziare tutti i nostri sponsor».



LA STRUTTURA – Il Mian Sport Village è una delle strutture di calcio più all’avanguardia del Sud Italia, sorge a Quarto, in via Dante Alighieri. Il complesso è composto da due campi di calcio a 5 e a 6, e un campo da calcio a 11, secondo le normative delle FIGC e omologati dalla Lega Nazionale Dilettanti. I campi sono illuminati anche per l’utilizzo notturno, presentano recinzioni a norma e manto erboso sintetico di ultima generazione. Sono presenti inoltre spogliatoi climatizzati provvisti di docce con acqua dolcificata, panche, armadietti, decorati con i colori e gli stemmi delle migliori squadre di calcio nazionali. All’interno della struttura, inoltre, è presente un pub e ristopub, c’è un’area pedonale, con area giochi per bambini. Il tutto accompagnato da un parcheggio con 160 posti auto e zona sosta di ciclomotori.