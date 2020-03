POZZUOLI – Black out nella zona di Licola da ieri sera completamente al buio. Lampioni spenti e strade al buio, infatti, da 24 ore probabilmente a causa di un guasto sulla linea non ancora ripristinato dall’Enel. L’illuminazione pubblica è fuori uso in via Trepiccioni, via Montenuovo Licola Patria, via dei Platani e nelle strade limitrofe.