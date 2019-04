BACOLI – A Villa Cerillo, domani alle 17.30, si terrà l’incontro «Gino Evangelista: la musica, la sua vita, la sua storia». Per il Centenario dell’Autonomia amministrativa del Comune, l’Area IV – Servizio Cultura, in collaborazione con Attilia Cirillo, ha organizzato un evento culturale in memoria di Gino Evangelista, compianto cittadino di Bacoli. Sono famose le sue collaborazioni con la Nuova Compagnia di Canto Popolare, Nino D’Angelo, Eduardo Bennato, Daniele Sepe, Peppe e Concetta Barra, Enzo Avitabile, Enzo Gragnaniello e altri artisti, musicisti, registi. «Con Luciano Catapano fondò il “Duo della Sibilla”, orgoglio musicale dell’area flegrea e fiore all’occhiello di quella che fu definita l’età dell’oro della “neapolitan song” – spiega Franco Napolitano, responsabile dell’Area IV – Presentando “Yorgo”, un album di suoi inediti uscito postumo, non si intende fare una commemorazione di un artista, ma si è scelto di dar voce alla sua musica, alla sua creatività e farci guidare dal suo flusso, dalla sua maestria, dal suo amore per questa terra». Letture a cura di Silvia Catino. Partecipano il commissario straordinario del Comune di Bacoli, Francesco Tarricone; i musicisti Piero De Asmundis e Pino Chillemi. Il grafico Dante Manchisi. Modera Franco Napolitano.