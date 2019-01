BACOLI – Anche la città di Bacoli è stata presa d’assalto dai “topi d’auto”. Due episodi si sono registrati, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro, durante le festività di Natale. Le bande di ladri agiscono sempre allo stesso modo: si infrange il finestrino o si forza la portiera. Poi in pochi secondi si ruba tutto ciò che è presente nel veicolo. I furti sono stati messi a segno sia in via Bellavista che in via Castello: in entrambi i casi i banditi hanno razziato ogni cosa.

L’ALLARME – Fioccano le segnalazioni sui social e le denunce alle forze dell’ordine su tutto il territorio flegreo. «Hanno agito in una Seat Ibiza; a bordo c’erano un ragazzo con un cappello nero in testa e una ragazza bionda», è l’identikit tracciato da una delle vittime dei furti.