BACOLI – Una nottata di fuoco per gli inquilini delle palazzine di Baia. A partire dalla tarda serata di ieri un vasto incendio si è propagato in via delle Terme Romane a Bacoli. Ad andare in fiamme la collina circostante. Evacuati gli inquilini degli alloggi che sono scesi in strada durante le operazioni di spegnimento messe in atto dai vigili del fuoco del distaccamento di Monterusciello. Il rogo è stato domato grazie all’impegno profuso da due squadre dei ‘caschi rossi’. Ancora incerta l’origine dell’incendio ma da una prima ricostruzione sarebbe di natura dolosa.