LICOLA – Un’auto completamente distrutta dalla fiamme è stata rivenuta in via Licola Mare, nei pressi della spiaggia libera, nella periferia di Licola, frazione del comune di Giugliano in Campania. In seguito all’incendio sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco che hanno provveduto a estinguere le fiamme. Ancora sconosciute le cause che hanno provocato il rogo.