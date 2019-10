POZZUOLI – Aria irrespirabile questa sera in tutta la zona di Licola. Una puzza insopportabile, proveniente dai depuratori e dagli impianti vicini, sta infestando l’intera zona costringendo i residenti a barricarsi in casa. Una vergogna che sembra non conoscere fine nonostante le rassicurazioni dei vertici della Pizzarotti-Suez, l’azienda che gestisce l’impianto. Nei mesi scorsi, infatti, fu proprio l’amministratore delegato Giorgio Molinari a “sminuire” la problematica rassicurando i cittadini. Parole che però non hanno avuto riscontri oggettivi visto che dai depuratori, anche questa sera, continua a fuoriescire una puzza insopportabile.