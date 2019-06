POZZUOLI – La Gesfor, Ente di Formazione accreditato dalla Regione Campania, promuove i nuovi corsi gratuiti finanziati dal Fondo Formatemp, rivolti ai disoccupati e studenti che abbiano compiuto i 16 anni. I corsi si svolgeranno presso la sede di Pozzuoli (zona Porto) in Via C. Augusto, 25 e la partenza è prevista per l’1 luglio. La durata è di un mese e al raggiungimento del 70% delle ore di presenza i partecipanti saranno certificati tramite un attestato di frequenza. Inoltre, il Curriculum Vitae degli iscritti verrà inserito nel database della nostra Agenzia per il Lavoro (autorizzata dal Ministero del Lavoro e accreditata presso l’ANPAL) attiva su tutto il territorio italiano, consentendo così una maggiore opportunità d’inserimento lavorativo.

I CORSI – In programmazione sono Progettista CAD 2D/3D che fornisce le competenze base per lavorare a progetti bidimensionali e tridimensionali, utilizzando al meglio le potenzialità del software; Tecnico contabile finalizzato ad apprendere la redazione corretta del bilancio aziendale e la gestione delle attività amministrativo-contabili con l’utilizzo delle procedure informatizzate dedicate; Primo Soccorso e Sicurezza utile per apprendere le manovre di disostruzione delle vie aeree e il D.lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

LE INFORMAZIONI – Per iscriversi è necessario compilare i moduli d’iscrizione, scaricabili sul sito www.gesforsrl.it e inviarli all’indirizzo mail: [email protected], allegando carta d’identità e codice fiscale oppure recandosi di persona in sede. I corsi sono a numero chiuso. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria allo: 0815264711. (*articolo sponsorizzato)