POZZUOLI – Gente in spiaggia a passeggiare, prendere il sole, pescare a riva e in mare. E’ questo il fermo immagine che arriva da Licola mare dove questa mattina, complice anche la bella giornata di sole e il caldo, in tanti hanno dimenticato l’emergenza e le misure anti-coronavirus e si sono precipitati in spiaggia. In mare anche una piccola imbarcazione intenta a pescare telline e frutti di mare.