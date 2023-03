Weekend all’insegna dello sport e dell’ambiente: a Monte di Procida si va a vele spiegate verso la bella stagione

MONTE DI PROCIDA – L’appuntamento è per sabato e domenica dalla mattina fino al pomeriggio, la location è Acquamorta col suo porto e il molo tanto lungo da sembrare che attraversi il mare. Sport, tempo libero, voglia di divenire protagonisti della cura della nostra costa, questo è ciò che accadrà questo fine settimana. Nell’ambito delle iniziative MONTE DI PROCIDA COMUNE EUROPEO 2323, grazie al circolo nautico montese, nello specchio d’acqua della nostra città ci sarà la IV tappa della gara per le classi 4-6-7. Lo spettacolo è aperto a tutti quelli che amano lo sport, il sole, il mare. Solcheranno il mare le imbarcazioni di , , , , , , , . I grandi campioni si sfideranno a vele spiegate nel porto che guarda le isole.

AMBIENTE – Ma non solo. Domenica nella spiaggia antistante chi vorrà, pulirà Acquamorta dalla plastica, vi aspettiamo tutti. Alla manifestazione organizzata da N’Sea Yet parteciperanno le associazioni locali: Vela latina, Protezione Civile Falco e i Falchetti, A.S.D. Monte Volley, Asd Crystal Star, Pro Loco Monte di Procida. «MdP 2023 non è solo una festa per chi ama lo sport, è molto di più, è ambiente, cultura, è un modo diverso di vivere il nostro territorio. Il nostro obiettivo è condividere la bellezza dei nostri luoghi, anche con chi è diretto alle isole vicine», afferma il sindaco Peppe Pugliese.