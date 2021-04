POZZUOLI – Missione compiuta. Il Rione Terra Volley fa suo il big match con la Mya Marcianise e chiude la prima fase centrando la quinta vittoria consecutiva. Al PalaErrico prestazione super dei ragazzi di coach Costantino Cirillo: Mya Marcianise battuta 3 set ad 1 e, in attesa dei recuperi dei match non disputati dalla compagine casertana (diretta concorrente dei flegrei per il primato) il secondo posto è praticamente blindato. 22-25, 27-25, 25-13, 25-16 i parziali di un match dai due volti: spettacolo ed equilibrio nei primi due parziali, dominio gialloblù nei restanti due.

LA CRONACA – In avvio di gara i flegrei, vogliosi di riscattare il 3-0 della gara di esordio, impiegano più di qualche scambio per carburare (2-6 targato Marcianise) ma c’è il break che vale il 7-7. Guancia incoraggia i compagni, dall’altra parte l’ex Saccone sottorete non sbaglia e si arriva al 18 pari. Nel finale il Rione Terra si tira la zappa sui piedi. Calabrese e Flaminio siglano il 21-19 ma gli ospiti sono bravi nel ribaltare inerzia e punteggio: 22-25 per gli uomini di coach Libraro. Nel secondo parziale regna l’equilibrio. Il sestetto flegreo è bravo nel cancellare la delusione del parziale precedente e con Cesario, bravo a muro sulle bocche da fuoco avversarie quali Tartaglione e Libraro, si porta sull’8-5. Il match con il passare degli scambi si infiamma: dal 14-15 Marcianise si arriva al 20-15 per i puteolani ma i viaggianti non mollano la presa e con l’altro ex Montò si portano sul 21-22. Rione Terra spalle al muro ma cambia la storia della partita (e forse della stagione per i flegrei): coach Cirillo pesca dalla panchina Andrea Palumbo e la scelta si rivela azzeccata. Dopo aver sprecato un set point, ai vantaggi il Rione Terra ha la meglio: di Calabrese il 27-25 e partita tutta da gustare.

LA VITTORIA – Nel terzo set, il Rione Terra è letale in attacco quanto insuperabile in fase di ricezione: Palumbo, bravissimo nel dare energia e imprevedibilità ai suoi compagni, sigla prima il 4-2 poi il punto del 10-8. A questi si aggiunge Giacobelli, insuperabile sottorete, ed il Rione Terra scappa sul 16-9 con Vacchiano bravo nel neutralizzare gli attacchi avversari in fase di ricezione. Marcianise soffre i ritmi forsennati dei puteolani e dopo il 22-12 di Coppola, tra i migliori in campo, c’è il 25-13. Nel quarto set stessa musica. I flegrei viaggiano sulle ali dell’entusiasmo: Guancia e Giacobelli entrano in modalità on fire, dall’altra parte della rete c’è Libraro a tenere a galla i suoi ma il 13-8 firmato da Coppola fa partire i titoli di coda al match. Il Rione Terra è imprendibile 17-10 con Calabrese poi c’è il 25-16 che certifica una vittoria fondamentale per la squadra del presidente Giovanni Coratella.