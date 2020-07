POZZUOLI – La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo per la prossima stagione con l’ala-guardia Massimiliano Bordi, classe 1999, 85 kg per 190 centimetri. Il giocatore è la seconda riconferma del roster della passata stagione della compagine flegrea, dove ha avuto percentuali del 35% dal perimetro, del 60% dal pitturato e del 75% ai liberi. Per Bordi la prossima è la terza stagione in serie B dopo quella con Fabriano e l’anno scorso alle falde della Solfatara, vanta anche 4 presenze in serie A2 con il Cuore Napoli Basket. Lo scorso campionato con la maglia gialloblù Bordi ha realizzato 115 punti, giocando 23 gare in 420 minuti. «Bordi rappresenta la continuità del nostro progetto – ha dichiarato Fulvio Palumbo, responsabile dell’area tecnica del club puteolano -. Un giocatore che l’anno scorso ha dimostrato grande attaccamento alla maglia, carisma e grinta in campo. Dopo Savoldelli e l’arrivo di Gaye abbiamo messo un altro tassello al roster per il prossimo campionato, un giocatore su cui la società, come per i primi due, ripone una grossa fiducia. Il nostro lavoro continua alla ricerca di altri elementi di categoria e validi per irrobustire ancora di più la squadra».