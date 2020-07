POZZUOLI – La Virtus Basket Pozzuoli comunica di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Sam Serigne Gaye, classe 1996, 90 kg per 198 centimetri, che può giocare sia nella posizione di ala piccola che di quella di ala grande. La scorsa stagione l’atleta ha militato in serie B con la Pallacanestro Empoli dove ha realizzato 173 punti in 22 gare, giocando 480 minuti. Gaye ha fatto segnare ottime percentuali al tiro con il 44% dal pitturato, il 35% dal perimetro e l’84% ai liberi. Sam Serigne Gaye muove i primi passi della sua carriera in Trentino, prima alla Virtus Altogarda, poi a Bolzano per passare poi ancora all’Altogarda ed infine all’Aquila Trento nella stagione 2014/2015. Qui incontra il coach Alessio Marchini che, dopo averlo allenato per una stagione, decide che è pronto per un’esperienza in serie B. La società prescelta è l’Etrusca San Miniato nella quale resta per due annate salvo passare poi a Cecina dove disputa altri due campionati cadetti. «Gaye è un atleta duttile dotato di un grande atletismo e molto spettacolare – spiega Mariano Gentile, coach della Virtus Basket Pozzuoli -. Bravo in tutte le soluzioni fronte canestro e molto presente a rimbalzo. Nonostante la giovane età vanta un’ottima esperienza in serie B. E’ un buon difensore e il suo arrivo ci consente di arricchire il nostro roster di talento».