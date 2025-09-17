Violenze a scuola: colpisce l’ex compagno di classe con un martello

NAPOLI – I Carabinieri della compagnia Napoli Stella questa mattina sono intervenuti nell’istituto tecnico industriale a piazza Santa Maria della fede. Poco prima dell’ingresso in classe uno studente 18enne sarebbe stato aggredito da un 17enne con un martello. I due frequentano la stessa scuola e andavano in classe insieme fino all’anno scorso. I Carabinieri – ricostruita la dinamica della vicenda – hanno da subito attivato le ricerche, anche presso la stazione ferroviaria, dove è stato notato aggirarsi poco dopo l’evento. Contemporaneamente sono subito andati a casa dove il 17enne è nel frattempo rientrato. Il martello utilizzato è stato trovato nello zaino del 17enne ed è stato sequestrato. I carabinieri stanno ricostruendo l’esatta dinamica della vicenda e, coordinati dalla Procura della Repubblica per i minorenni di Napoli hanno vagliato la posizione del ragazzo.

L’ARRESTO – Il 17enne è stato arrestato per tentato omicidio e ora i carabinieri lo stanno trasferendo nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei. La vittima è stata trasferita in codice giallo all’Ospedale Pellegrini per vistose ferite alla testa.