POZZUOLI/ Manzoni “tenta” Pastore. Rischia l’assessore La Rana

POZZUOLI – Non sempre una larga maggioranza è sinonimo di affidabilità. Anzi. Questo lo sa anche Gigi Manzoni che da giorni sta facendo i conti con i “mal di pancia” nella sua squadra di governo. Dal vulcanico Andreozzi all’instabilità di Europa Verde fino alle ultime tensioni del gruppo consiliare del PD (ne parleremo in un altro articolo), il timore di qualche “figuraccia” in consiglio comunale ha spinto il sindaco a riallacciare i rapporti con Gennaro Pastore e il gruppo di Pozzuoli al Centro che, dall’ultimo rimpasto di Giunta, dà “appoggio esterno” alla maggioranza Manzoni. Tradotto: votano solo gli atti che ritengono importanti.

LA TRATTATIVA – Dunque, come convincere Pastore a fare un passo indietro? Semplice: Manzoni ha pensato di dargli nuovamente un ruolo nell’esecutivo con un assessore da nominare in quota “Pozzuoli al Centro”. Dovrà essere una donna, che andrebbe a prendere il posto di Mariasole La Rana che a sua volta pagherebbe (come già è avvenuto con Sabrina Sifo e Fabiana Riccobene) sulla propria pelle posizionamenti, spartizione di caselle e l’uscita dalla maggioranza di Gennaro Andreozzi, suo sponsor politico che da tempo ha assunto una posizione critica nei confronti del sindaco e dei suoi consiglieri.

I RIFIUTI – Un gioco a cui, dopo l’ultimo rimpasto di Giunta, Pastore ha sempre rifiutato di partecipare. Il leader del movimento centrista, infatti, ha più volte ribadito di non essere alla ricerca di poltrone bensì di una posizione all’interno della maggioranza che permetta a lui e al suo gruppo di “lavorare solo per il bene della città”. DParole a cui ora dovranno seguire i fatti.