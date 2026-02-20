Violenza sessuale su una 16enne nel reparto di Psichiatria dell’ospedale di Pozzuoli: arrestato operatore socio-sanitario

POZZUOLI – Un 56enne di Bacoli, operatore socio-sanitario, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale su una 16enne. L’uomo, in servizio presso il reparto di Psichiatria dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Napoli violenza sessuale pluriaggravata su minore. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attività investigativa condotta dai carabinieri della stazione di Monte di Procida e della Compagnia di Pozzuoli e avviata a seguito della denuncia presentata dalla minore, che ha riferito una serie di abusi subiti nel periodo di degenza presso l’ospedale. In particolare, le verifiche investigative espletate anche attraverso l’analisi di dispositivi informatici, accesso ai contenuti digitali e assunzione di dichiarazioni testimoniali, hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’operatore socio-sanitario destinatario della misura ritenuto responsabile del delitto di reiterate violenze sessuali ai danni della vittima, commesse abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica e psichica. L’uomo è stato richiuso nel carcere di Poggioreale.