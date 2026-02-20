Sigfrido Ranucci a Quarto: incontro con i ragazzi di Casa Mehari nel bene confiscato alla camorra

QUARTO – Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, in visita questo pomeriggio insieme al sindaco Antonio Sabino a Casa Mehari, bene confiscato al clan Polverino di proprietà ora del Comune di Quarto. “Ringrazio Sigfrido per aver voluto visitare Casa Mehari e per essersi intrattenuto con i tanti ragazzi e ragazze che quotidianamente fanno attività in questo bene confiscato che, ormai, è conosciuto in tutta Italia. – ha detto Sabino – Ranucci ha avuto modo di vedere di persona le tante iniziative che quotidianamente animano Casa Mehari e con piacere ha anche risposto alle domande del podcast di Radio Mehari. Per me e per l’Amministrazione comunale è motivo di orgoglio aver mostrato questa bella pagina di Quarto e della nostra comunità”.