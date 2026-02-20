America’s Cup al Rione Terra e bilancio: salta la conferenza dei capigruppo, scricchiola di nuovo la maggioranza Manzoni

POZZUOLI – Va deserta la conferenza dei capigruppo a Pozzuoli, convocata per discutere di tre importanti atti: il Rione Terra, il bando per l’America’s Cup e il bilancio da portare in consiglio comunale. Nonostante l’importanza dell’ordine del giorno, la discussione non è mai partita a causa di ritardi e assenze che hanno di nuovo messo alla dura prova la tenuta della maggioranza guidata dal sindaco Gigi Manzoni. A venire meno, infatti, sono stati proprio i suoi consiglieri che appena un mese fa avevano serrato le fila promettendo l’avvio di un nuovo e duraturo corso. Buoni propositi, però, che non sono stati seguiti dai fatti. Tante sono ancora le problematiche di una maggioranza che si mantiene su numeri precari e attraverso un “volemose bene” che ha portato al governo della città e in Giunta perfino chi, due mesi fa, era pronto a sciogliere il consiglio comunale (vedi l’assessore Gennaro Andreozzi e i consiglieri Enzo Pafundi ed Enrico Russo).