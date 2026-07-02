Violenza sessuale e sequestro di persona: Polizia arresta 40enne

NAPOLI – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 40enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione di pene concorrenti. Nello specifico, gli agenti del Commissariato Poggioreale hanno eseguito nei confronti del predetto il provvedimento sopra citato, emesso lo scorso 25 febbraio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – Ufficio Esecuzioni Penali – secondo il quale, il prevenuto dovrà espiare la pena di 18 anni, 9 mesi e 29 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti, violenza sessuale e sequestro di persona, reati commessi tra il 2021 e il 2025 a Napoli e ad Arzano.