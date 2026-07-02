Operatori e volontari in piazza per la prevenzione oncologica a Pozzuoli e nell’area flegrea

POZZUOLI – Proseguono nel mese di luglio le iniziative volte ad aumentare l’adesione della popolazione ai tre screening principali, promosse dalle reti integrate di cooperative e associazioni a supporto del programma gratuito di prevenzione oncologica organizzato dalla Regione Campania e delle ASL, nell’ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021-2027. Attivi nuovi punti di sensibilizzazione, allestiti con ambulatori mobili, gazebo e camper della prevenzione nelle piazze, nei parchi pubblici, in prossimità delle parrocchie, in occasione di eventi religiosi, sportivi, culturali e sociali. Operatori e personale sanitario pronti a fornire ai cittadini risposte immediate e personalizzate, a verificare l’eleggibilità degli utenti in tempo reale e a supportarli attivamente per la prenotazione di Mammografia (donne dai 50 ai 69 anni, da ripetere ogni 2 anni) per la diagnosi precoce del tumore alla mammella; Pap Test / HPV Test (donne dai 25 ai 64 anni, da ripetere ogni 3 anni) per la diagnosi precoce del tumore alla cervice uterina; e per la consegna e il ritiro del kit SOF per la diagnosi precoce del tumore al colon retto (uomini e donne dai 50 ai 69 anni, da ripetere ogni 2 anni). Le neoplasie sono letali perché diagnosticate in ritardo. Gli screening oncologici sono rivolti a persone sane, che non presentano manifestazioni o sintomi della malattia, e consentono di individuare eventuali alterazioni prima che evolvano in forme pericolose, riducendo la necessità di esami e interventi invasivi, e aumentando l’efficacia delle terapie e le possibilità di guarigione.

AREA NORD – Promozione del programma di prevenzione e informazioni ai cittadini su eleggibilità e modalità di accesso agli screening a Casoria venerdì 3 luglio, dalle 20.00 in poi, presso l’area esterna del PalaCasoria, in occasione dei concerti gratuiti previsti dal Festival Casoria NOW. Sensibilizzazione della popolazione, ma anche supporto attivo alla prenotazione degli esami e consegna kit SOF per la diagnosi precoce del tumore al colon retto, domenica 12 e martedì 14 Luglio a Casalnuovo di Napoli, presso l’area antistante Palazzo Salerno Lancellotti e Chiesa di San Nicola di Bari. Ad accompagnare i cittadini verso i percorsi gratuiti di prevenzione oncologica organizzati da Regione Campania e ASL, gli operatori e i volontari della rete territoriale integrata di associazioni e cooperative afferenti alla ASL Napoli 2 Nord, costituita Bambù Società Cooperativa Sociale Onlus con ACLI Campi Flegrei APS, PASS Progettazione Ambiente Salute Sociale, Il Millepiedi Società Cooperativa Sociale Onlus, Associazione di Volontariato Il Mandorlo ODV, Assoutenti Napoli Città Metropolitana APS, MAGMA Società Cooperativa Sociale, Il Sorriso Società Cooperativa Sociale, Le Ali della Vita Cooperativa Sociale Onlus, Agorà Società Cooperativa Sociale, La Vela d’Oro Cooperativa Sociale arl, LESS Cooperativa Sociale arl ETS e Arkè Cooperativa Sociale.