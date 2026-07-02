Maltempo a Pozzuoli: cedimento strutturale e strada interrotta in via Sotto il Monte – LE FOTO

POZZUOLI – Circolazione interrotta in via Sotto il Monte dalla tarda mattinata di oggi. A causare il blocco è stato un improvviso cedimento strutturale della carreggiata, provocato dalla violenta bomba d’acqua che si è abbattuta sulla zona. Il crollo dell’asfalto si è verificato esattamente di fronte alla farmacia locale. L’area interessata dal dissesto è stata chiusa con transenne e nastri segnaletici; sul posto è attualmente presente un presidio della Polizia Municipale. Secondo il cronoprogramma, l’intervento d’urgenza per il rifacimento del manto stradale prenderà il via domani mattina, con l’obiettivo di ripristinare la regolare viabilità presumibilmente entro il tardo pomeriggio dello stesso giorno. Nel frattempo, per gli automobilisti diretti al quartiere il percorso alternativo praticabile passa da via Campana. La zona non è nuova a simili episodi di fragilità idrogeologica. Il precedente più eclatante risale al settembre 2024, quando un’enorme voragine di circa 8 metri di diametro si aprì all’incrocio tra via Sotto il Monte e viale degli Imperatori, sollevando già all’epoca forti preoccupazioni tra i residenti sulla tenuta del sottosuolo.

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