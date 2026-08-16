L’impegno dei vigili del fuoco a Pozzuoli: recuperata la chiesa di Santa Maria delle Grazie

POZZUOLI – Una vicinanza che va oltre l’emergenza. Non solo sopralluoghi e verifiche tecniche alle strutture danneggiate dall’evento sismico dello scorso 31 luglio, prosegue la presenza attenta e partecipe del Corpo nazionale nell’area dei Campi Flegrei. Ieri i vigili del fuoco, dopo aver preso parte alla messa di Ferragosto officiata dal vescovo all’interno del palazzetto dello sport di Pozzuoli (struttura individuata per accogliere i fedeli a causa dell’inagibilità del Duomo e di diversi luoghi di culto dell’area), con un delicato intervento hanno recuperato nella chiesa Santa Maria delle Grazie, purtroppo inagibile, una preziosa statua della Madonna.