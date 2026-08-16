«Il mio calvario a Pozzuoli a causa dell’EAV»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Buongiorno, mi chiamo Paolo Zamponi e ieri, dopo le ferie passate a salvare le mie cose dal terremoto, sono rientrato al lavoro. Ho aspettato la navetta a Cappuccini per oltre un’ora, ma i bus passavano e non si fermavano. Delle persone mi hanno detto che non erano più attive le fermate EAV di Cappuccini e Pozzuoli. Sono andato a piedi sotto il sole con 35° all’ombra fino a Gerolomini ed ho preso la navetta fino a Bagnoli per poi andare a Montesanto. Ma dico io, dopo gli innumerevoli disagi del terremoto dobbiamo subire anche questa? Comunque a Bagnoli ho chiesto spiegazioni al capostazione il quale mi ha detto che le fermate di Cappuccini e Pozzuoli secondo l’EAV vanno effettuate, ma secondo la ditta D’Agostino le fermate sono abolite. Chiedo a chi di competenza di intervenire per risolvere questa situazione incresciosa per molte persone come me, non posso nemmeno immaginare i disagi per le persone anziane. Grazie» (Paolo Z.)