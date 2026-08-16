Weekend di controlli a Ferragosto: 6 persone denunciate a Ischia e Procida

ISCHIA/PROCIDA – Servizio di alto impatto in occasione del weekend di ferragosto per i carabinieri della Compagnia di Ischia. Strade, porti e stabilimenti balneari sono passati al setaccio dei carabinieri, impegnati per garantire sicurezza e rispetto delle regole nel fine settimana più affollato dell’estate. Il bilancio conta 519 persone identificate, 304 veicoli e 28 imbarcazioni controllate. 20 le sanzioni elevate al codice della strada. 3 le persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di droga. 7 le persone denunciate. Un 26enne, un 25enne, un 21enne e un 17enne sono stati denunciati per porto abusivo di armi. I quattro sono stati trovati in possesso di altrettanti coltelli: tre nascosti all’interno di borse e valigie mentre, il 25enne, lo nascondeva nel costume. A Forio di Ischia un 39enne, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e ubriachezza. L’uomo in stato di alterazione stava disturbando diversi bar del luogo. All’arrivo dei militari e del personale del 118, il 39enne aggrediva gli operanti e rifiutava le cure mediche, venendo poi definitivamente bloccato e affidati ai sanitari. Stesso destino per un 32enne che dovrà rispondere di ricettazione. L’uomo è stato trovato in sella a una e-bike – del valore di circa mille e 500 euro – mentre si aggirava tra le vie di Procida. La bicicletta risultava essere stata rubata qualche giorno fa a Napoli. Attraverso le immagini di videosorveglianza e la geo localizzazione del mezzo, i carabinieri sono riusciti a rintracciarlo. La bicicletta è stata restituita al proprietario statunitense. Il 32enne denunciato.

GLI STABILIMENTI – Il titolare 49enne di uno stabilimento a Casamicciola Terme è stato denunciato per apertura abusiva di luoghi di spettacolo avendo organizzato un evento con un numero maggiore di clienti rispetto a quello consentito. Effettuati controlli anche con il nucleo navale dei carabinieri di Ischia. 28 le unità da diporto controllate e 59 le persone identificate. Sei le sanzioni amministrative elevate, per un importo complessivo di mille e 480 euro.