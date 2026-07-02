Campi Flegrei, l’accusa di Borrelli: “Il Ministro Musumeci ha completamente fallito su prevenzione e tutela dei territori”

POZZUOLI – “Il Ministro Musumeci ha completamente fallito nella prevenzione e nella tutela sia nei territori dei Campi Flegrei sia in Sicilia, Regione che come esponente del centrodestra governa da oltre un ventennio con risultati disastrosi”. Lo dichiara in una nota durissima Francesco Emilio Borrelli, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) nella Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, a margine dell’audizione del Ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci. “Il Ministro – continua Borrelli – non ha avuto neanche il coraggio di mettere piede per interagire direttamente con la popolazione di Pozzuoli o di Bagnoli, più volte ingiustamente e indegnamente colpevolizzata dallo stesso esponente del governo. Oggi in commissione ha sfiorato il ridicolo, auto-elogiandosi e accusando i governi precedenti, ma senza spiegare esattamente cosa abbia fatto concretamente sotto la sua gestione. La realtà è che non ha fatto nulla, tanto che per riparare ai danni e all’inerzia di Musumeci ci vorrà adesso moltissimo tempo.” Durante il suo fermo intervento in Commissione d’inchiesta, il deputato di AVS ha inoltre sollevato con forza il tema dello sblocco dei fondi destinati al contrasto del dissesto idrogeologico e alla messa in sicurezza sismica, denunciando la paralisi esecutiva dell’esecutivo. Borrelli ha formalmente incalzato il Ministro, offrendo la piena disponibilità della propria componente politica a sostenere l’attivazione immediata di corsie preferenziali e iter legislativi accelerati per rifinanziare e sbloccare le risorse economiche vitali per i territori a rischio. “Siamo pronti a votare e a sostenere qualsiasi provvedimento d’urgenza che sblocchi i fondi fermi, ma pretendiamo risposte immediate, serietà e la fine dello scaricabarile istituzionale sulla pelle dei cittadini campani e siciliani”, conclude l’esponente di AVS.