POZZUOLI/ «Tratto di strada pericoloso, l’ho segnalato al comune ma non hanno fatto nulla»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Sono un residente di via monte nuovo Licola patria nei pressi agriturismo “La Vigna” in un tratto di strada dove, scendendo da un pullman di linea su un presunto marciapiede, ti trovi addosso un ammasso di spine e di spazzatura. Per non parlare di topi giganti, che sei costretto essendo in curva con il rischio di essere investito e quindi costretto a passare dall’altra parte della strada. Facendo richiesta al comune per far rimuovere questo scempio mi viene detto che sarei dovuto andare al ufficio protocollo e formulare una richiesta scritta, che sarebbe stata poi valutata per capire prima di tutto se il tratto di strada è comunale o se di altra competenza territoriale. Premetto che non sapendo le loro giornate di accoglienza ho dovuto prendere un permesso dal lavoro di lunedì avendomi risposto che non ricevevano al pubblico e il giorno seguente per ricevere tale risposta. Ma è normale per un cittadino essere trattato così quando puoi dovrebbe essere di loro competenza e non del cittadino portare a conoscenza di queste situazioni?»