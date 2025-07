Viola Scotto di Carlo conquista il bronzo alle Universiadi in Germania

BERLINO – Arriva la prima medaglia per Viola Scotto di Carlo alle Universiadi in corso in Germania. La nuotatrice di Bacoli, tesserata con la Napoli Nuoto, ha conquistato il bronzo nella staffetta 4×100 stile libero, chiudendo la propria frazione in 54”96. Le azzurre sono salite sul terzo gradino del podio alle spalle di Stati Uniti e Cina. Per Viola si tratta della terza medaglia di bronzo ai Mondiali universitari, dopo le due ottenute a Chengdu nel 2023, a cui si aggiunge anche un argento. «Siamo soddisfatti della prova offerta da Viola, che ha saputo tener testa ad avversarie molto agguerrite e di livello internazionale – ha dichiarato Marco Ricchi, dirigente della Napoli Nuoto –. È stato un bel banco di prova. Siamo molto fiduciosi per il prosieguo delle Universiadi e siamo certi che Viola salirà altre volte sul podio». Ora cresce l’attesa per la finale dei 50 farfalla, in programma venerdì sera.