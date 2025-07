Quarto nella storia: approvato dopo 31 anni il nuovo piano strutturale comunale

QUARTO – «Dopo 31 anni, un evento storico per il nostro territorio, è stato finalmente approvato il nuovo piano strutturale Comunale, la proposta è arrivata dall’assessore all’urbanistica Domenico Francesco Moccia, già docente di Urbanistica presso la Federico II di Napoli, condivisa con tutta la maggioranza e approvato all’unanimità dall’intera Giunta. Una proposta che è frutto di un lavoro corale e condiviso con la città. Un risultato di grande rilievo e di salvaguardia del territorio che rappresenta uno strumento fondamentale per dotare il Comune di una strategia chiara e di una visione a lungo termine per il futuro della città, soprattutto a nuovi vani “zero”.» E’ quanto fa sapere il sindaco di Quarto, Antonio Sabino, che indica una serie di punti che rientrano nel piano strutturale comunale. Tra questi ci sono: il divieto di costruire edifici residenziali; lo sviluppo di attività produttive e di servizi; la realizzazione di una stazione d’interscambio tra Circumflegrea e la linea 2 della metropolitana; un corridoio naturalistico con piste ciclabili sull’intero territorio; la realizzazione di aree verdi con piantumazioni di alberi in maniera diffusa; ed il rispetto dei parametri energetici e di sicurezza.

L’OBIETTIVO – «Una strategia che si fonda sui principi di resilienza, – aggiunge Sabino – ovvero la capacità di affrontare e adattarsi ai rischi naturali come il bradisismo e di rigenerazione urbana, con l’obiettivo di riqualificare i tessuti esistenti nel segno della sostenibilità e della vivibilità. Un percorso preciso, che ci permette di guardare avanti con fiducia, puntando a migliorare concretamente la qualità della vita dei cittadini di Quarto dando un nuovo impulso alle attività produttive del territorio. Un sentito ringraziamento alla struttura urbanistica comunale per l’ottimo lavoro realizzato.»