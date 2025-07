Accoltellato per gelosia, carabinieri arrestano un 28enne

ARZANO – Ci sarebbero motivi passionali dietro il colpo inferto da un 28enne ad un 19enne. Accade in via Roma, nella serata di Arzano. Il 28enne incrocia il più giovane in strada e, dopo avergli rivolto qualche parola, lo colpisce al fianco con una coltellata. La vittima viene soccorsa e portata in codice rosso nell’ospedale di Frattamaggiore. I carabinieri della tenenza di Arzano avviano immediatamente le indagini. Raccolgono le immagini di videosorveglianza e le testimonianze dei presenti, e riescono a dare un volto all’aggressore. Questi si presenterà spontaneamente in caserma, confessando di essere coinvolto nel ferimento. E’ ora in carcere. Risponderà di tentato omicidio.