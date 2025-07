Scossa a Pozzuoli: treni fermi e siti archeologici chiusi

POZZUOLI – “Causa evento sismico e per effettuare le dovute verifiche alle infrastrutture ferroviarie la circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea.E’ stato istituito un servizio bus sostitutivo sulle tratte interrotte.” fa sapere l’EAV in seguito alla scossa di magnitudo 4.0 che ha colpito la città di Pozzuoli e l’intera area flegrea.

SITI CHIUSI – Stop alle visite invece nei siti archeologico del Parco dei Campi Flegrei “In conseguenza della scossa e dello sciame sismico in corso, in attuazione dei protocolli per la sicurezza, i siti del Parco sono temporaneamente chiusi al pubblico. Seguiranno aggiornamenti per la riapertura e per gli eventi in programma.” si legge in una nota.