Forte scossa a Pozzuoli, magnitudo 4.0

POZZUOLI – Una forte scossa è stata avvertita dalla popolazione a Pozzuoli alle ore 9.14. La magnitudo del sisma è stata pari a 4.0 con epicentro in zona Dazio a una profondità di 3 chilometri. Nonostante la forza fortunatamente, al momento, non si registrano danni. L’evento rientra in uno sciame sismico che finora ha fatto registrare 12 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (8 localizzati) e una magnitudo massima Md = 4.0 ± 0.3.

LA SCOSSA – E’ stata avvertita in gran parte della città di Pozzuoli, nei vicini comuni di Bacoli, Monte di Procida e Quarto, nelle zone vicine all’epicentro in particolare a Bagnoli, Agnano e Fuorigrotta. Segnalazioni sono arrivate anche dal Vomero, Ponticelli, Capodichino e Secondigliano.

EVACUAZIONE – Per motivi di sicurezza è stata evacuata la sede della Federico II di Ingegneria a Fuorigrotta: l’edificio è stato sgomberato per ragioni di sicurezza. Molte persone sono scese in strada nelle zone più vicine all’epicentro.