POZZUOLI/ In centinaia a Lucrino per ricordare Augusto “Non eri solo un amico, eri famiglia”

POZZUOLI – “Non eri solo un amico, eri famiglia. E la famiglia resta per sempre“. Recita così lo striscione affisso ai lati del tunnel di Lucrino, dove ieri ha perso la vita il 18enne Augusto Di Meo. In questi minuti centinaia di ragazzini in moto stanno ricordando il giovane vittima di un tragico incidente stradale. Una manifestazione commovente, che ha portato amici e coetanei ad onorare la memoria di Augusto. Durante la giornata di oggi sono state molteplici le iniziative organizzate in vari punti della città. La morte del 18enne ha scosso un’intera comunità. Ai tanti messaggi di cordoglio si è unito anche il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni che ha espresso vicinanza ai familiari per la tragica morte del minore.