VARCATURO – I carabinieri di Varcaturo hanno tratto in arresto per detenzione di droga a fini di spaccio Joseph Atta Nimoh, 46enne già ai domiciliari e la moglie Vivian Smith Nyeako di 55 anni, entrambi di origini ghanesi e già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno raggiunto l’abitazione dei coniugi per controllare se l’uomo stesse rispettando la misura dei domiciliari. In casa hanno però trovato solo la donna e perquisita l’abitazione, rinvenuto in camera da letto 93 dosi di marijuana (170 grammi). L’uomo – denunciato anche per evasione – è stato tradotto al carcere di Poggioreale. La 55enne è stata invece sottoposta ai domiciliari in attesa di giudizio.