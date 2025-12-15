Vincenzo morto a Pozzuoli, la tragedia prima della gita con la scuola

POZZUOLI – Da Marano ad Arco Felice, per poi andare a Pozzuoli centro dove avrebbe dovuto prendere il treno alla volta di Napoli. Vincenzo Sepe, 16 anni, era diretto a una gita scolastica insieme all’amico 17enne ricoverato in ospedale. La prima tappa questa mattina la giovane vittima l’aveva fatta al Pareto per prelevare l’amico venuto da Bacoli, poi il viaggio di pochi chilometri verso il centro storico dove i due studenti non sono mai arrivati. L’impatto mortale è avvenuto alla rotonda nei pressi del parcheggio ex Sofer, a pochi metri dall’ingresso del tunnel Tangenziale-porto. Per il povero Vincenzo, residente con la sua famiglia a Marano, purtroppo non c’è stato nulla da fare. L’amico è ancora in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate nell’impatto con una Fiat 500. Sull’ennesima tragedia della strada indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli.