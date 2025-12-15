BACOLI/ Pescherecci in azione nelle aree protette

BACOLI – La sfida ai controlli della capitaneria di porto continua: nonostante le sanzioni emesse la settimana scorsa il tratto di costa tra Torregaveta e Cuma resta zona di predatori di mare. Sotto costa, a pochi metri dalla spiaggia, in una zona vietata non solo dai vincoli archeologici ma anche dai totali divieti di pesca, anche stamane delle barche operano nell’area vietata. Altre segnalazioni sono state inviate alla guardia costiera e ai vigili del comune di Bacoli sul cui territorio ricade la linea di costa.