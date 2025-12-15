POZZUOLI/ Lo schianto alla rotatoria insieme all’amico: così è morto il povero Vincenzo

POZZUOLI – È morto in seguito a un violento schianto tra il suo scooter e una fiat 500 il 16enne Vincenzo Sepe, nativo di Mugnano di Napoli ma residente a Marano, vittima di un tragico incidente stradale avvenuto questa mattina in via Fasano. Il giovane era alla guida del mezzo sul quale viaggiava un 17enne di Bacoli, suo compagno di scuola rimasto gravemente ferito: ora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Sul caso indagano gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli. Non si esclude un soprasso o una manovra azzardata da parte di uno dei due mezzi. Entrambi i giovani sono iscritti all’istituto Vilfredo Pareto di Arco Felice.