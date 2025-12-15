Tragedia a Pozzuoli, 16enne muore in incidente stradale, grave l’amico: stavano andando a scuola – LE FOTO

POZZUOLI – Tragedia questa mattina a Pozzuoli dove uno studente di 16 anni è morto in seguito a un grave incidente stradale. Il compagno che era con lui, un 17enne, è rimasto gravemente ferito e si trova ricoverato presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” in prognosi riservata. I due erano in sella a uno scooter quando, per motivi ancora in fase di accertamento, si sono schiantati contro un’auto. Nell’impatto il 16enne, originario di Marano, ha perso la vita nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale del 118 intervenuto sul posto. Grave l’amico, residente a Bacoli, che ha riportato ferite su tutto il corpo a seguito del violento impatto. In ospedale per accertamenti anche il conducente della Fiat 500.

DIRETTI A SCUOLA – Sulla tragedia, avvenuta in via Fasano, nei pressi della rotatoria che porta al parcheggio ex Sofer, indaga la Polizia Municipale di Pozzuoli. Da quanto ricostruito, i due giovani studenti erano diretti all’istituto “Pareto” di Arco Felice. Sulla salma della giovane vittima è stata disposta l’autopsia da parte del pm di turno. Entrambi i mezzi sono stati sottoposti a sequestro.

