Vincenzo, il cordoglio del sindaco di Pozzuoli «Mi stringo al dolore della famiglia»

POZZUOLI – «A nome mio e dell’Amministrazione comunale esprimo profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Vincenzo, il ragazzo di 16 anni deceduto questa mattina in via Fasano. Mi stringo alla sua famiglia, agli amici, ai compagni di classe e alla dirigente, a tutto il personale docente e non docente dell’Istituto Pareto. Rivolgo un pensiero al ragazzo di 17 anni rimasto ferito in gravi condizioni, nel silenzio e nel rispetto di un dolore enorme che lascia senza parole. Esprimo inoltre sincera vicinanza alle comunità di Mugnano e Marano, profondamente colpite da questa tragedia.» Queste le parole del sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni dopo la tragedia che ha colpito il povero Vincenzo Sepe, morto questa mattina in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Fasano.