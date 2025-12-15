Scontro tra due moto a Bacoli: un ferito in codice rosso

BACOLI – Ancora sangue sulle strade flegree. Dopo l’incidente mortale che questa mattina è costato la vita a un 16enne a Pozzuoli, nel tardo pomeriggio di oggi un nuovo sinistro è avvenuto a Bacoli dove nell’impatto tra due moto un giovane è rimasto ferito in maniera grave. L’episodio è avvenuto in viale Olimpico. Il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Ferito anche il conducente dell’altro mezzo. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale di Bacoli che indaga sulla dinamica dell’incidente.