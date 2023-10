“Vigile per un giorno”, premiate due scuole di Pozzuoli – LE FOTO

POZZUOLI – “Vigili per un giorno” è il progetto di educazione stradale tornato nuovamente nelle scuole grazie al Comando di Polizia municipale di Pozzuoli. Per l’edizione 2022/2023 è stato bandito, parallelamente alle lezioni in aula e in strada, il concorso “Parole in sicurezza” vinto dalla scuola Paolo Borsellino per la categoria “versi” e dal Marconi per la scelta grafica, entrambi rappresentati da un grande murales, a cura del maestro Antonio Isabettini all’ingresso del Comando della municipale di via Luciano. Il disegno rappresenta la porta di accesso a Pozzuoli, di cui si vedono i luoghi caratteristici come il Macellum e il Rione Terra e una famiglia aiutata ad attraversare la città da un poliziotto municipale adulto e da un baby agente. In alto si legge il verso che si è aggiudicato il premio: “Se le regole rispetterai, un uomo libero sarai”. Oltre alla premiazione c’è stato un vero e proprio momento di festa e felicità presso il comando, dove sono arrivati tanti bambini muniti di pettorina e palina, entrati con cori e tifo per esaltare i compiti della polizia municipale. Piccoli poliziotti locali curiosi di conoscere e sperimentare. Hanno potuto infatti controllare dal vivo, supportati dai caschi bianchi, veicoli e documenti degli automobilisti, oltre a ricevere nozioni specifiche per il rispetto del Codice stradale a tutela della propria e altrui sicurezza.

L’INIZIATIVA – I bambini, accompagnati dai propri insegnanti, hanno poi visitato gli uffici del comando. Particolarmente entusiasmante la possibilità di cimentarsi in centrale operativa sia per gestire le segnalazioni, sia per guardare la città attraverso il sistema di videosorveglianza. Non è mancato il brivido di salire sull’unità mobile per capire come avvengono i controlli in strada: dall’alt all’intelligenza artificiale per leggere i dati delle automobili, dal riscontro delle infrazioni al riconoscimento di cosa applicare. E non è mancata l’ebbrezza di elevare verbali su modelli redatti appositamente per i più piccoli: affiancando gli agenti in servizio in strada, hanno potuto leggere il codice stradale e contravvenzionare in caso di mancato rispetto dello stesso. Con penna e blocchetto i bambini si sono cimentati in toto nel ruolo di agente municipale. A premiare i piccoli alunni c’erano il sindaco Gigi Manzoni e l’assessore alla Pubblica istruzione, Vittorio Festa. Il tutto rientra nell’ambito di un progetto finalizzato alla sensibilizzazione e alla trasmissione della cultura sulla sicurezza stradale, in ottemperanza all’art 230 del Codice della strada.