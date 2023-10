CALCIO/ Puteolana corsara, vince il derby flegreo a Quarto

POZZUOLI – Vince la Puteolana 1902, che porta via 3 punti fondamentali in chiave classifica dallo stadio Giarrusso contro il Quarto Afrograd. Risultato finale di 0-1 contro la compagine allenata da mister Platone. Nel primo tempo spingono i flegrei con il solito Laringe che dialoga bene con Alvino. Ci prova dalla distanza Prisco, ma non trova la porta, mentre sfiora il gol su sviluppi di un corner Ciro Amelio. Al ridosso del 30’ poi il gol del vantaggio. Punizione dal limite dell’area e Alvino che beffa Mola, il quale avrebbe potuto far di più sul calcio piazzato. Conclude così il primo tempo, con il Quartograd che si era reso protagonista con un colpo di testa, il quale si è infranto sulla traversa. Nella ripresa la Puteolana 1902 si fa vedere con Cuomo, subentrato a Laringe. Il tiro dell’esterno d’attacco conclude fuori la propria corsa. Dall’altra parte diverse le offensive, da una fascia e dall’altra. Nel finale peró prova realmente a concretizzare il club di casa, con un colpo di testa salvato sulla linea da Calone. Poi La Pietra partito dalla sinistra sfiora il gol, con Pirone che salva in corner. Un successo fondamentale per i Diavoli Rossi che ora dovranno affrontare per due volte il Montecalcio, nel ritorno degli ottavi di Coppa Italia (andata conclusa 3-0 per la Puteolana) e successivamente in campionato.

IL TABELLINO

QUARTO AFROGRAD: Mola, Perrone (85’ La Pietra), De Rosa (69’ Calabro), Numerato, Guarino, Palumbo, Sessa (69’ Contarin), Conte (80’ Sigillo), De Biase, Gioielli (80’ Aldair), Ragosta. All.: Platone

PUTEOLANA: Pirone, Puzone, Calone, Battaglia, Amelio, Pesce (69’ Rinaldi), Catinali, Pontillo (64’ Palumbo), Laringe (54’ Cuomo), Avino (89’ Tranchino), Prisco (84’ Pisani). All.: De Michele

Marcatori: 29’ Alvino

Ammonizioni: De Biase, Conte, Palumbo – Pontillo, Alvino, Laringe, Amelio, Pisani